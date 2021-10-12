Euro
10.4066
0.08%
Dolar
9.0014
0%
Altın
510.57
0.56%
Borsa
1.418
0.12%
Bitcoin
515.598
2.30%
EXEN Coin
22.32
1.45%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    3 yaşındaki kız çocuğunun yaralandığı kreş kazasında karar

    Kreşte başka bir çocukla çarpışan, sonrasında da yaralanan kız çocuğu taburcu edilirken, şikayetçi olan anne ve babaya bir şok da mahkeme ile Yargıtay’dan geldi. Kreş sahibi ve öğretmen, beraat etti.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    3 yaşındaki kız çocuğunun yaralandığı kreş kazasında karar

    Çalıştıkları için 3 yaşındaki kızlarını kreşe veren anne ve baba, hayatının şokunu yaşadı.

    Kreşte uyku saatinde görevli öğretmenin arkası dönük olduğu sırada çarpışan iki çocuktan, 3 yaşındaki kız yaralandı.

    Görünmez kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

    EBEVEYNLER DAVA AÇTI

    Anne babanın şikayeti üzerine özel kreş sahibi ile öğretmen hakkında, ‘taksirle yaralama’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

    Mahkeme, her iki sanığın da beraatine karar verdi. Kararı davalı velilerin temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

    YARGITAY’IN KARARI

    Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:

    “Kreşte öğrenci olarak bulunan katılanın 3 yaşındaki kızının, olay günü öğretmenin uyku saati olması sebebiyle yatakları düzeltmek üzere arkası dönük olduğu bir sırada kendisiyle aynı yaşta başka bir öğrenci ile çarpışması sonucu düşerek basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ortadadır. Olayda sanıkların gerçekleşen kazayı önlemek adına alabilecekleri tedbir bulunmadığından kendilerine atfı kabil kusur bulunmadığı anlaşılmıştır. Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanıkların taksirinin bulunmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak onanmasına oy birliği karar verildi.”

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir