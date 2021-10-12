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3 yaşındaki kız çocuğunun yaralandığı kreş kazasında karar

3 yaşındaki kız çocuğunun yaralandığı kreş kazasında karar

Kreşte başka bir çocukla çarpışan, sonrasında da yaralanan kız çocuğu taburcu edilirken, şikayetçi olan anne ve babaya bir şok da mahkeme ile Yargıtay’dan geldi. Kreş sahibi ve öğretmen, beraat etti.