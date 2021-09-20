3 yıldır aranan FETÖ'cüyü koronavirüs aşısı ele verdi

Örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olan Z.Y., Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt olmadan İstanbul'da aşı yaptırmak isterken yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve devam eden soruşturmalardan 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen Z.Y. isimli kadının, Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye kayıt dışı biçimde aşı yaptıracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Z.Y. ile İ.Ş.'yi Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı yapılacağı sırada gözaltına aldı.

AĞUSTOS AYINDA KAYIT DIŞI AŞILAMA

Yapılan incelemede, İ.Ş. isimli kadının, geçen ay FETÖ şüphelisi Z.Y.'ye usulsüz biçimde aşı yaptırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Y., FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Usulsüz aşı yapılmasına ilişkin şüpheli Z.Y.'ye "Suça azmettirmek", İ.Ş.'ye ise "Suçluyu kayırma" suçlarından adli işlem yapıldığı da öğrenildi.