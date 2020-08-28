Dolar
7.35
-0.0965%
Euro
8.707
0.0678%
Altın
1926.99
-0.1352%
Borsa
1108.93
0%
G. Altın
455.436
-0.0976%
Bitcoin
83091.47
-0.3672%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    3 yıldır kaçan FETÖ'cü, Silivri'de saklandığı evin çatısında yakalandı

    Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılından beri aranan FETÖ imamını çatı arasında yakaladı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 02:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    3 yıldır kaçan FETÖ'cü, Silivri'de saklandığı evin çatısında yakalandı

    Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri bugün 19:00 sıralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2017 yılından beri firari durumda bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen, S.Ö. isimli şahsı saklandığı evin çatı arasında yakalayarak gözaltına aldı.

    Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.

    3 yıldır kaçan FETÖ cü, Silivri de saklandığı evin çatısında yakalandı #1

    Görüş Bildir