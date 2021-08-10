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    30 ilde 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 92 gözaltı kararı

    Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk "tarihi eser kaçakçılığı" operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.08.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:27
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    30 ilde 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 92 gözaltı kararı

    Emniyet, Cumhuriyet tarihinin ilk "tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu için düğmeye bastı.

    "Anadolu" adı verilen ve 30 ilde başlatılan operasyonda, 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    76 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şüphelilerden 76'sı yakalanarak gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada, şu ana kadar 4 bin 122 tarihi esere el konuldu.

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