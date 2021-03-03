Euro
8.9673
0.72%
Dolar
7.4236
0.86%
Altın
410.1
-0.02%
Borsa
1.531
0.15%
Bitcoin
377.750
6.86%
EXEN Coin
16.56
0.66%
6ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 6 C

    30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan H.S., cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 21:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekiplerin çalışmaları sonucunda, kasten adam öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 30 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.S. (37) isimli şahsın, Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi.

    YAKALANIP, TUTUKLANDI

    Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli de yakalandı #1

    30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli de yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir