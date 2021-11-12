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    Trabzon'da fuhuş operasyonu

    Polis ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında 2 Azeri kadın, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadınlardan birinin bacağı kırıldı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:40
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    Trabzon'da fuhuş operasyonu

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığını belirledi.

    Evin etrafında inceleme başlatan polis ekipleri, inşaat işçisi 2 erkek şahsın evden çıktığını fark etti.

    BASKIN DÜZENLENDİ

    Erkek şahısların sosyal medya üzerinden kadınlarla irtibat kurdukları ve 500 TL karşılığında fuhuş maksatlı eve geldiklerini tespit eden polis ekipleri, eve baskın düzenledi.

    2 KADIN BALKONDAN ATLADI

    Polis ekiplerinin eve girmeye çalıştığını fark eden Azerbaycan vatandaşı Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya başladı. 1. kattan atlayan Azeri kadınlardan Aynur E., kaçmaya çalışırken yaralandı.

    Balkondan atlamalarına rağmen polis ekiplerinden kaçamayan 2 Azeri kadın yakalanırken, yaralanan Aynur E. polis ekipleri tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAVAL KEMİĞİ KIRILDI

    Hastanede yapılan inceleme balkondan atladıktan sonra sol bacak kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen Aynur E. tedavi altına alınırken, 2 Azeri kadın hakkında 'Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama' suçundan adli inceleme başlatıldı.

    Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin ettikleri anlaşılan 2 Azeri kadının ifadeleri alınırken, kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

    Trabzon da fuhuş operasyonu #1

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