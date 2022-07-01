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    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
    • 01.07.2022 - 08:02
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    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    14 şüpheliye yönelik operasyon

    AA'nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 zanlının adresine "şafak" vakti operasyon düzenlendi.

    Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Mersin de DEAŞ operasyonu #1

    Çatıdan kaçmaya çalıştı, drone ile tespit edildi

    Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, dron ile tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.

    Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

    Mersin de DEAŞ operasyonu #2

    Mersin de DEAŞ operasyonu #3

    Mersin de DEAŞ operasyonu #4

    Mersin de DEAŞ operasyonu #5

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