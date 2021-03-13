15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İstanbullu vatandaşlar, hafta sonunda güzel havanın etkisiyle yollara düştü.

Koronavirüse karşı "yeni normal" dönemde cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

İstanbullular, havanın güzel olmasını fırsat bilerek araçlarıyla yollara düştü.

SABAH SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, aynı saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 22 olarak kaydedildi.







