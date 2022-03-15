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- Bursa'da otomobil takla attı: 2 ölü
Bursa'da otomobil takla attı: 2 ölü
- İHA
- 15.03.2022 - 05:42
Bursa'da saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, Hicret Er'in idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ağaçlara vurduktan sonra taklalar attı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hicret Er ve yanında bulunan Serdar Demir (39) sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ARAÇ 50 METRE BOYUNCA TAKLA ATTI
Öte yandan otomobilin kaldırıma çarparak havalandığı ve yol kenarındaki ağaçları devirerek 50 metre boyunca taklalar attığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.