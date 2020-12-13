İzmir'de istinat duvarı çöktü

İki siteyi bölen istinat duvarının yoğun yağış sebebiyle çökmesi üzerine 20 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı 686 Sokak'ta bulunan Gümüş Sitesi ve Altaylılar Sitesi'ni bölen istinat duvarı, yoğun yağış sebebiyle çöktü.

Büyük bir ses duyan vatandaşlar, kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkarak durumu ekiplere bildirdi.

20 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi ile alt ve üst tarafta bulunan 20 araçta hasar meydana geldi.

Ekipler, çekicilerle araçları çekti.