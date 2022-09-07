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    Mersin'de orman yangını

    Rüzgarın etkisiyle ormanda geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
    • 07.09.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:11
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    Mersin'de orman yangını

    Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

    Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.

    Geniş alana yayıldı

    Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede rüzgarın şiddetiyle büyüyerek yayıldı.

    Geniş alanda devam eden yangın için bölgeye 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti.

    Mersin'de orman yangını VİDEO

    Mersin de orman yangını #1

    Havada müdahale

    Havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

    İHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

    Mersin de orman yangını #2

    Mersin de orman yangını #3


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