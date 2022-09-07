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Mersin'de orman yangını
Rüzgarın etkisiyle ormanda geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
- 07.09.2022 - 09:00
- Güncelleme : 07.09.2022 - 09:11
Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Geniş alana yayıldı
Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede rüzgarın şiddetiyle büyüyerek yayıldı.
Geniş alanda devam eden yangın için bölgeye 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti.
Havada müdahale
Havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.
İHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.