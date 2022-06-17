İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

Emniyet güçlerince 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 14 terör mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ’nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon başlatıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya’da peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi.

14 FETÖ üyesi yakalandı

Bu kapsamda, örgüt içinde 'mahrem imam' olarak adlandırılan FETÖ üyesi 14 hücre sorumlusu yakalanırken arasında polis, asker, müfettiş gibi çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren kişiler olduğu da belirtildi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul’da yakalanan FETÖ mensuplarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği, il dışında gözaltına alınan zanlıların ise ilerleyen süreçte İstanbul’da olmasının beklendiği kaydedildi.