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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
    • 23.09.2022 - 07:32
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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

    7 adrese baskın

    DHA'nın aktardığına göre; savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    7 şüpheli yakalandı

    Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

     

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3

    Adana da DEAŞ operasyonu #4

    Adana da DEAŞ operasyonu #5

    Adana da DEAŞ operasyonu #6

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    Adana da DEAŞ operasyonu #8

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