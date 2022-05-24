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    Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

    Emniyet güçlerinin bir adrese düzenlediği operasyonda bin 650 litre akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • 24.05.2022 - 16:44
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    Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız sürüyor.

    Ekipler tarafından bir adrese yapılan aramalarda bin 650 litre kaçak akaryakıt ile 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

    3 kişiye yasal işlem

    İHA'nın haberine göre; yakalanan 3 şüphelinin gözaltına alındığı, ardından haklarında yasal işlem yapıldığını öğrenildi.

    Gaziantep te kaçak akaryakıt operasyonu #1

    Gaziantep te kaçak akaryakıt operasyonu #2


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