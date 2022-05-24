- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu
Emniyet güçlerinin bir adrese düzenlediği operasyonda bin 650 litre akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- 24.05.2022 - 16:44
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız sürüyor.
Ekipler tarafından bir adrese yapılan aramalarda bin 650 litre kaçak akaryakıt ile 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
3 kişiye yasal işlem
İHA'nın haberine göre; yakalanan 3 şüphelinin gözaltına alındığı, ardından haklarında yasal işlem yapıldığını öğrenildi.