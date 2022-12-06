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    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon

    Adana merkezli 33 ilde devre mülklerini satmak isteyen kişileri 20 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12’si, tutuklandı.
    • 06.12.2022 - 10:56
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    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    33 ilde operasyon

    Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı.

    Bu tespitlerin ardından ekipler, 3 Aralık’ta, Adana merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon #1

    Dolandırıcı, dolandırıcılık konusunda uyardı

    Şüphelilerden Kocaeli'de emlak danışmanlığı yapan Okan Onat’ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

    Onat'ın röportajda, “Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor” ifadelerini kullandığı görüldü.

    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon #2

    12’si tutuklandı

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Okan Onat’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

    33 şüpheli adli kontrol şartı, 12’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon #3

    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon #4

    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon #5

    33 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon #6


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