33 yıllık eşinden şiddet gördüğünü söyleyen adam: Ne olur beni kurtarın

33 yıllık eşinden şiddet gördüğünü söyleyen adam: Ne olur beni kurtarın

33 yıllık karısı Vesile Erçelik tarafından yıllardır şiddet gördüğünü söyleyen Nurullah Erçelik, Esra Erol'un programına başvurarak yardım talebinde bulundu.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da izleyenleri şaşırtan bir olay ele alındı.

33 yıllık eşi Vesile Erçelik'ten yıllarca şiddet gördüğünü söyleyen Nurullah Erçelik, Esra Erol'un programına başvurarak yardım istedi.

Eşinden şiddet gördüğünü söyleyip yardım istedi

Karısının kendisini defalarca kez kovduğunu ve artık dayanamadığını söyleyen Erçelik, "Beni bu durumdan kurtarın ne olur" dedi.

Eşinden şiddet gördüğünü söylen adam Esra Erol'dan yardım istedi

"Dünyayı bana zehir etti"

Eşine dava açtığını ancak anlaşmalı boşanamadığını söyleyen Erçelik, "Dünyayı bana zehir etti" diyerek isyan etti.

"Hiçbir kötü huyum yoktur"

Esra Erol'un "Neden eve almıyor, şiddet mi uyguluyorsun" diye sorduğu Nurullah Erçelik, böyle bir şey olmadığını söyleyerek "Benim hiçbir kötü huyum yoktur. İşe giderim eve gelirim. Bana erkeksen vur diyor" dedi.