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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul'da il genelinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 02:25
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 adrese operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #1

    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

    Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #2

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #3

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #4

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