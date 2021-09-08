Elazığ’da zincirleme kaza

3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Malatya karayolu Sakabaşı mevkiinde H.Ç. idaresindeki 21 ABB 711 plakalı otomobil, A.B.'nin kullandığı 34 CEF 295 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU: 8 YARALI

Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında park halinde olan 01 EUT 85 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla iligili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası