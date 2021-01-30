Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
248.596
-3.78%
EXEN Coin
17.99
1.40%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 60 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında B.C.C. (31) ve Y.E.'nin (61) kente uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

    MADDELERE EL KONULDU

    Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Elazığ da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir