Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 60 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında B.C.C. (31) ve Y.E.'nin (61) kente uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

MADDELERE EL KONULDU

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.