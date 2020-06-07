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Adana'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Bir otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 07.06.2020 - 17:45
Adana'nın Seyhan ilçesinde, Okan İ.'nin kullandığı 07 ZCF 69 plakalı hafif ticari araç ile Necla K.'nın kullandığı 01 EEU 13 plakalı otomobil çarpıştı.
4 YARALI
Kazada otomobil sürücüsünün 84 yaşındaki annesi Fevziye K. ile hafif ticari aracın sürücüsü Okan İ., yakınları Gülşah S. ve 10 yaşındaki Halime D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.
Adana'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı ViDEO