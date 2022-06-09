Bursa’da sağanak yağış etkili oldu

Bursa’da sağanak yağış etkili oldu

Bursa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu. Sürücülerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

Türkiye bahar yağışlarının etkisi altında...

Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa süreli etkili yağış, Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nin bir kısmında su birikintisine sebep oldu.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Bazı araçların suda kaldığı ve sahipleri tarafından iterek kenara çekilmeye çalışması vatandaşların kamerasına yansıdı.

Park halinde duran otomobillerinde bir kısmının sulara gömülü olduğu görüldü.



