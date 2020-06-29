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    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ve Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon yaptı.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 06:54
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    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın #1

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar'daki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis, operasyon düzenlediği evlerde arama yaptı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekât polisleri de destek verdi.

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın #2

    ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERDİ

    Operasyon yapılan adreslerden birisi de Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan bir daire oldu. Özel harekât polislerinin eşliğinde daireye giren narkotik ekipleri adreste arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın #3

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına baskın #4

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