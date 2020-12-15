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    Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 9,2 kilometre olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 01:12
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 01:31
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    Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    DEPREMİN DERİNLİĞİ 9,2 KM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Van da 4.7 büyüklüğünde deprem #1

    "OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

    AFAD'dan yapılan başka bir açıklamada, "4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Van da 4.7 büyüklüğünde deprem #2

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