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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza

    Yoğun kar nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolünü kaybeden ticari araç sürücüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç yola savrulurken o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 09:20
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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza

    İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan servis aracına, kontrolden çıkan İlhan Karahan (37) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

    KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ ARAÇ SERVİS ARACINA ÇARPTI

    Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza #1

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza #2


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