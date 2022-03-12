Yoğun kar nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolünü kaybeden ticari araç sürücüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç yola savrulurken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan servis aracına, kontrolden çıkan İlhan Karahan (37) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ ARAÇ SERVİS ARACINA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.



