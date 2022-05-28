- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
- 28.05.2022 - 10:05
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi.
Yabancı uyruklulara zorla fuhuş yaptırdılar
Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları vurgulandı.
8 adrese operasyon düzenlendi
Sabah saatlerinde Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.
5 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.