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    İstanbul'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

    Yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 6 kişi 3 aylık takibin ardından gözaltına alındı.
    • 28.05.2022 - 10:05
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    İstanbul'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

    Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi.

    Yabancı uyruklulara zorla fuhuş yaptırdılar

    Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları vurgulandı.

    8 adrese operasyon düzenlendi

    Sabah saatlerinde Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

    5 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    İstanbul da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama #1

    İstanbul da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama #2

    İstanbul da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama #3


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