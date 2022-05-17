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    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi

    Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 377 Afganistan uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 86 farklı uyruktan 12 bin 975 kişinin gözetim altında tutulduğu açıklandı.
    • 17.05.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:16
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    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi

    Kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri kaçak köçmenler meselesi.

    Konuya ilişkin önlemler artırılıp denetimler sıklaştırılırken bir yandan da sınır dışı işlemleri yapılıyor.

    Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

    Bu kapsamda İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ndeki 270 Afganistanlı kaçak göçmen, otobüslere bindirilip, İstanbul'a gönderildi.

    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi #1

    377 kişi geri gönderildi

    Kaçak göçmenler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan charter uçağıyla Kabil'e gönderildi.

    Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altındaki 270 Afgan, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nden 62 ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'nden de 45 olmak üzere toplam 377 Afgan ülkesine gönderildi.

    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi #2

    12 bin 975 kişi gözetim altında

    Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, geri gönderme merkezlerinde bugün itibarıyla 86 farklı uyruktan 12 bin 975 yabancı gözetim altında bulunuyor.

    Yabancılardan 8 bin 535'i Afganistan, 1918'i Pakistan, 1687'si Suriye ve 835'i ise diğer uyruklardan oluşuyor. 27 Ocak 2022'de Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren toplam 12 bin 899 Afganistan uyruklu, ülkesine gönderildi.

    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi #3

    2022'de 4 bin 806 Pakistan geri gönderildi

    Yıl başından bu yana toplam 4 bin 806 Pakistan uyruklunun ülkesine dönüşü sağlandı. Afganistan ve Pakistanlıların yanı sıra 9 bin 57'si farklı uyruklar olmak üzere toplam 26 bin 762 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

    Geçen yılın aynı döneminde ise ülkelerine gönderilen göçmen sayısı, 16 bin 599 olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısında ise yüzde 62 artış sağlandı.

    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi #4

    377 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi #5

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