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- Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçlar hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
- İHA
- 22.07.2021 - 16:39
- Güncelleme : 22.07.2021 - 16:40
Giresun’un Keşap ilçesinde, Trabzon istikametine gitmekte olan Kemal Y. idaresindeki 34 RM 1899 plakalı kamyonete şerit değiştirdiği sırada, Rafet K. idaresindeki 58 AE 565 otomobil arkadan çarptı.
KAMYONET TAKLA ATTI
Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, otomobil ise kaza yapan aracın altına girdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücülerin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı VİDEO