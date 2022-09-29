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Uşak’ta orman yangını
- 29.09.2022 - 05:30
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip, yangın bölgesine sevk edildi.
Yangına, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Yangın kontrol altında
AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.
Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, "Yaklaşık 1,5-2 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde gerçekleşen bir yangın. Yani ağaç tepelerine çıkan bir şey yok. Ormanlık alan kısmen meşe, kısmen kızılçam ormanlarından oluşan bir alan. 1,5-2 hektarlık alanın etkilendiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 70 kişilik ekiple müdahale edildi. Jandarmamız zaten çevre ve olay yeri önlemlerini aldı. Endişe edecek bir durum yok." dedi.