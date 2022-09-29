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    Uşak’ta orman yangını

    Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
    • 29.09.2022 - 05:30
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    Uşak’ta orman yangını

    Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip, yangın bölgesine sevk edildi.

    Yangına, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

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    Yangın kontrol altında

    AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

    Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

    Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, "Yaklaşık 1,5-2 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde gerçekleşen bir yangın. Yani ağaç tepelerine çıkan bir şey yok. Ormanlık alan kısmen meşe, kısmen kızılçam ormanlarından oluşan bir alan. 1,5-2 hektarlık alanın etkilendiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 70 kişilik ekiple müdahale edildi. Jandarmamız zaten çevre ve olay yeri önlemlerini aldı. Endişe edecek bir durum yok." dedi.

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