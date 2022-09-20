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    39 akaryakıt bayisinin, piyasaya 2,6 milyar TL'lik sahte fatura sürdüğü tespit edildi

    13 akaryakıt dağıtım şirketi ile bağlantılı ve EPDK lisanslı 39 akaryakıt bayisinin, hiçbir gerçek faaliyetleri olmadığı halde piyasaya 2,6 milyar TL sahte fatura sürdükleri tespit edildi.
    • 20.09.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:08
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    39 akaryakıt bayisinin, piyasaya 2,6 milyar TL'lik sahte fatura sürdüğü tespit edildi

    Akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor...

    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, konuya ilişkin çalışmalar gerçekleştiriyor…

    7318 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile Ticaret Bakanlığı koordinesinde akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığını ve buna bağlı kamu zararını önlemek, haksız rekabetin önüne geçerek yasal çalışan işletmelerin haklarını korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı ekiplerince çalışma yürütülerek piyasada usulsüz faaliyet yürüten 13 akaryakıt dağıtım şirketi ve bağlantılı çok sayıda bayinin usulsüz faaliyetleri ortaya konuldu.

    Mükellefiyetleri sonlandırıldı, lisansları iptal edildi

    İHA’nın haberine göre; bu şirket ve bayilerin, ilgili kurumlar nezdinde detaylı olarak araştırılarak mükellefiyetleri sonlandırılarak ve lisansları iptal edildi.

    Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda, giderlerini olduğundan daha yüksek göstererek devlete ödenmesi gereken vergilerini düşürmek isteyen mükelleflere fatura temininde artış gözlenmesi üzerine bu amaçla faaliyet yürüten bayiler, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından mercek altına alındı.

    39 akaryakıt bayisinin, piyasaya 2,6 milyar TL lik sahte fatura sürdüğü tespit edildi #1

    Piyasaya 5 ayda 2,6 milyar TL’lik sahte fatura sürüldü

    Yapılan çalışmalar neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı 39 bayinin sahte fatura düzenlediği, hiçbir gerçek faaliyeti olmadığı halde piyasaya 5 ayda toplam 2,6 milyar TL tutarında sahte fatura sürdükleri tespit edildi.

    Tespit edilen usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından bu kurumlarca 39 bayi hakkında Vergi Usul Kanununun 160/A maddesi gereğince mükellefiyetlerinin sonlandırılıp EPDK lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik çalışma başlatılması sağlandı.

    Kamu zararı yaklaşık 1 milyar TL

    5 ayda 39 firma tarafından piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar lira kamu zararına neden olduğu tespit edildi.

    Söz konusu kamu zararının tazmini ve ilgililere gerekli cezaların uygulanması için, bu bayilerden sahte fatura kullanan mükellefler hakkında da vergi incelemesi başlatılacak.


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