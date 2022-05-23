Yol verme nedeniyle çıkan kavgada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüyü çevredekiler güçlükle ayırdı.

Dün saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirlerine daldılar

Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Ankara'da yol verme kavgası - VİDEO

Güçlükle sakinleştirildiler

DHA'nın haberine göre; kavga, çevredeki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu. Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti.

Cep telefonu ile görüntülendi

İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.