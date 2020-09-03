4 aylık hamile Zeynep, ailesini görmek istediği için öldürüldü

Mersin'de, tartıştığı eşi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Zeynep'in ağabeyleri, uzun süredir kız kardeşlerinin kendilerine gösterilmediğini söyledi.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde yaşayan ve 4 aylık hamile olan Zeynep Sarıaydın (17), 8 aydır evli olduğu Erdoğan Sarıaydın (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Cani koca da jandarma ekiplerine gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

AİLESİNİ GÖRMEK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Zeynep Sarıaydın'ın cenazesi ise bugün Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'nde toprağa verildi.

Zeynep'in ağabeylerinden İdris Yıldırım ise kız kardeşlerinin uzun süredir kendilerine gösterilmediğini ve son bir haftadır da kardeşlerinin yoğun ısrarı üzerine tartışma yaşandığını ileri sürdü.

"KARDEŞİMİ KAÇIRDILAR"

Yıldırım, Sarıaydın Ailesi ile küçükbaş hayvan alışverişinden doğan bir tanışıklığın olduğunu, kardeşleri Zeynep'in daha sonra bu aile tarafından istendiğini belirterek, "Resmi nikahı da ana baba rızası dahilinde oluyor, 18 yaşını doldurmayınca buradan götürülmeyeceğinin de sözü veriliyor. Fakat kardeşim buradan kaçırılıyor. Kaçırıldıktan sonra ben ailesini buraya davet ettim. Gelecek denildi ama bir türlü gelmedi." dedi.

"UYUŞTURUCU ALIP KARDEŞİMİ VURMUŞLAR"

Kardeşinin ailesi ile görüşmek üzere direttiğini, telefonunun elinden alındığını belirten Yıldırım, "Uyuşturucu madde de kullandıklarını öğrendiğimiz bu zanlılar, uyuşturucu alıp kardeşimi vurmuşlar." diye konuştu.

17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için öldürülmüş

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Zeynep'in ağabeylerinden Vehbi Yıldırım da kardeşlerinin nazik bir insan olduğunu ve hiçbir zaman bir saygısızlığını görmediklerini belirtti.

Yıldırım Ailesi, kızlarını öldüren Erdoğan Sarıaydın'ın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.