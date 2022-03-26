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4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu

4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu

Erzurum’da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu.