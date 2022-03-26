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    4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu

    Erzurum’da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 18:43
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    4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu

    Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu’nu (30) bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü.

    Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

    İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

    Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti.

    Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu #1

    4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu #2

    4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polise telim oldu #3


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