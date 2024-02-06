4 ilde 101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

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İHA

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine odaklanan bir operasyon başlattı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kocaeli ve dört farklı ilde yapılan operasyonlarda toplamda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

7 kişi yakalandı

Kaçakçılık faaliyeti yürüten şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla altı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 7şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)