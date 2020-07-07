4 ilde ehliyetle dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli'nin merkezde olduğu Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da sahte ehliyetle nakliye dolandırıcılığı yapanlar yakalandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı çetesine operasyon düzenledi.

Nahkliye yapmak için anlaşma yapılan firma ve kişileri, sahte araçlarla kandıran, sahte ehliyet ile kendi araçlarına benzer araçların plakalaırnı vererek dolandırıcılık yapan bir örgüt, polis ekiplerinin takibine takıldı.

DOLANDIRICILARIN TEKNİĞİ PES DEDİRTTİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek firma ve kişilerin dolandırıldığını belirledi.

İŞ ÜSTÜNDE YAKALANDILAR

Şüphelilerin Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri, aynı yöntemlerle Ankara'ya sevk etmek üzere başka bir araca yüklediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'da yaptığı operasyonla N.Ş, E.Ö. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında ise şüpheliler B.Ç, Y.K, C.G, İ.B, O.B. ve S.B.K. İstanbul'da, M.K. ise Tekirdağ'da gözaltına alındı.

MALLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye getirildi.