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    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı

    Samsun merkezli düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 4 ilde 33 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 00:39
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    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçak sigarayla mücadele çalışması sonucu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı #1

    4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçak sigarayla mücadele çalışması sonucu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 3 milyon 263 bin bandrolsüz makaron, 284 kilogram tütün, 26 bandrol, 350 tütün sarma kağıdı ve  2 bin kilitli poşet ele geçirdi.

    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı #2

    33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine Dair Kanunlara Muhalefet suçundan 33 şüpheli gözaltına alındı.

    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı #3

    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı #4

    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı #5

    4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı #6

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