4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 4 ilde 33 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçak sigarayla mücadele çalışması sonucu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçak sigarayla mücadele çalışması sonucu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 3 milyon 263 bin bandrolsüz makaron, 284 kilogram tütün, 26 bandrol, 350 tütün sarma kağıdı ve 2 bin kilitli poşet ele geçirdi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine Dair Kanunlara Muhalefet suçundan 33 şüpheli gözaltına alındı.