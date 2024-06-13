4 ilde karavan dolandırıcılarına operasyon: 9 tutuklama 4 ilde e- ticaret ve ilan platformlarında sahte karavan ilanı yayınlayıp vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

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DHA

Son yıllarda özellikle salgın dönemiyle artan ve yaz aylarında talebin yoğunlaştığı karavan ticaretine yönelik dolandırıcılık yapan şebeke, güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla çökertildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Hesaplarına 5.5 milyon liralık para giriş çıkışı tespit edildi

E- ticaret ve ilan platformlarına yaz mevsiminin gelmesini fırsat bilerek verdikleri sahte karavan ilanlarının satışı ile ilgili kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak, vatandaşlardan kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilen suç örgütünün birçok kişiyi dolandırdığını ve suç örgütü üyesi kişilerin hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi.

13 zanlıdan 9'u tutuklandı

Yapılan takip ve tespitlerin ardından geçen 10 Haziran günü Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 11 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 13 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)