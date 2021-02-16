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    40 gün yürüdükten sonra Türkiye’ye kaçak giren 3 Afgan yakalandı

    Afganistan'dan yola çıkıp, 40 gün yol yürüyerek İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 3 göçmen, otobüsle geldikleri Osmaniye’de yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilecek.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:40
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    40 gün yürüdükten sonra Türkiye’ye kaçak giren 3 Afgan yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otogar çevresinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

    Çalışma kapsamında Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

    40 GÜN YÜRÜYÜP TÜRKİYE’YE VARDILAR

    Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan göçmenlerin, kimlik belgeleri bulunmadığı tespit edildi.

    Göçmenlerin 2 ay önce İran'da insan kaçakçılarına kişi başı 300 dolar vererek, 40 günlük yürüyüş sonucu yasa dışı yollarla Van'a giriş yaptıkları daha sonra otobüsle Osmaniye'ye geldikleri belirlendi.

    Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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    40 gün yürüdükten sonra Türkiye’ye kaçak giren 3 Afgan yakalandı #2

    40 gün yürüdükten sonra Türkiye’ye kaçak giren 3 Afgan yakalandı #3

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