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    40 gündür kayıp olan kadının cesedi Sivas'ta bulundu

    40 gündür haber alınamayan Fatma Öz'ün cesedi, eski erkek arkadaşının cinayeti itiraf etmesi üzerine Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 06:23
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    40 gündür kayıp olan kadının cesedi Sivas'ta bulundu

    Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı.

    Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı.

    KATİL İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

    Konu televizyon programına taşındı. Öz’ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı.

    Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.

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    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Geçtiğimiz gün gözaltında ifadesi alınan Bahri M. cinayeti itiraf etti. Öz’ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti.

    İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz’ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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