Kocaeli’de palet fabrikasında yangın

Sabaha karşı palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kullar Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasında, sabaha karşı saat 4.30’da yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle fabrikayı saran alevler bir anda büyüdü.

Dumanların fark edilmesi üzerine çevrede korku dolu anlar yaşandı. 112 Çağrı Merkezi aranarak ekiplere haber verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.