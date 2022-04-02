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Balıkesir’de orman yangını
Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
- İHA
- 02.04.2022 - 08:00
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi kırsalında çam ormanında çıkan yangın lodos fırtınasının etkisiyle kısa sürede büyüdü.
YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ
Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekipler müdahale etti.
ŞİDDETLİ RÜZGARA RAĞMEN SÖNDÜRÜLDÜ
Şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü.
Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü.