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    Balıkesir’de orman yangını

    Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 08:00
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    Balıkesir’de orman yangını

    Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi kırsalında çam ormanında çıkan yangın lodos fırtınasının etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

    Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ve Edremit Grup Amirliklerine bağlı ekipler müdahale etti.

    Balıkesir’de orman yangını #1

    ŞİDDETLİ RÜZGARA RAĞMEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü.

    Örtü yangını olarak çıkan yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü.

    Balıkesir’de orman yangını #2

    Balıkesir’de orman yangını #3

    Balıkesir’de orman yangını #4

    Balıkesir’de orman yangını #5


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