Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında sürdürdüğü görüşmelerinin olumlu geçtiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un dahil olduğu basın toplantısı'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da bulundu.

Ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hulusi Akar, 'Tahıl koridoru' konusunda da değindi.

Görüşmeler olumlu geçti

Tahıl koridoruna ilişkin görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi veren Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri çerçevesinde sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini anlattı.

"Ukrayna, Rusya ve BM ile çalışmalara devam ediyoruz"

Teknik konuların ve deniz seyrüseferinde güvenlik boyutunun olduğunu aktaran Akar, bununla ilgili Ukrayna, Rusya ve BM ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Hulusi Akar, “İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir"

Türkiye’den bir heyetin Rusya’ya tekrar gidip gitmeyeceğine yönelik soruya “Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir” karşılığını veren Akar, başka bir gazetecinin, “Tahıl koridorunun hayata geçirilmesine yönelik bir gecikmenin olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var"

“Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM’nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye’nin ne yapmakta olduğunu, aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor.”



