İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI, 7 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul merkezli olarak Malatya, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.