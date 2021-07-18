Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
274.382
1.20%
EXEN Coin
23.44
1.91%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği

    Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil beldelerine akın ederken, trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

    Bunun üzerine vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine gitmeye başladı.

    43 ilin geçiş güzergahı olan Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri yolunda trafik oluştu.

    43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

    Kurban Bayramı dolayısıyla yollara akın eden binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’deki kavşakta trafiğe takıldı.

    Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi.

    Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

    Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği ViDEO

    43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği #1

    TEDBİRLER ALINDI

    Alınan tedbirler nedeniyle bayram tatili boyunca, belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatıldı.

    Trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

    43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği #2

    43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği #3

    43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir