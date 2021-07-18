Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil beldelerine akın ederken, trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Bunun üzerine vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine gitmeye başladı.

43 ilin geçiş güzergahı olan Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri yolunda trafik oluştu.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı dolayısıyla yollara akın eden binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’deki kavşakta trafiğe takıldı.

Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi.

Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği ViDEO

TEDBİRLER ALINDI

Alınan tedbirler nedeniyle bayram tatili boyunca, belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatıldı.

Trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.