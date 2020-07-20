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Çanakkale'de orman yangını
Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.
- DHA
- 20.07.2020 - 15:29
- Güncelleme : 20.07.2020 - 15:29
Çanakkale'nin Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...