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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul'da 9 ilçede, DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 00:58
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    16 ŞÜPHELİYE OPERASYON

    16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #1

    Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #2

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #3

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #4

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #5

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