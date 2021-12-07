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    Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü

    İnegöl ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, elektriğin vücuttan atılması için arkadaşları tarafından toprağa gömüldü. Tedavi altına alınan işçinin durumu ağır.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 13:20
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    Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü

    Bursa’nın İnegöl ilçesindeki inşaatta çalışan Tayyar Biçer (51), elektrik akımına kapıldı.

    İŞÇİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

    Durumunu fark ederek yardıma koşan iş arkadaşları, vücudundaki elektriği alması için Biçer'i toprağa gömdü.

    Bursa da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü #1

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tayyar Biçer, Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

    Bursa da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü #2

    DURUMU AĞIR

    İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bursa da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü #3

    Bursa da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü #4

    Bursa da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü #5

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