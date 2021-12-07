- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü
Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi toprağa gömüldü
İnegöl ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, elektriğin vücuttan atılması için arkadaşları tarafından toprağa gömüldü. Tedavi altına alınan işçinin durumu ağır.
- İHA
- 07.12.2021 - 12:58
- Güncelleme : 07.12.2021 - 13:20
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki inşaatta çalışan Tayyar Biçer (51), elektrik akımına kapıldı.
İŞÇİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
Durumunu fark ederek yardıma koşan iş arkadaşları, vücudundaki elektriği alması için Biçer'i toprağa gömdü.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tayyar Biçer, Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
DURUMU AĞIR
İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.