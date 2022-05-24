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    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu

    Emniyet, yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde düğmeye bastı. 44 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 314 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
    • 24.05.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:58
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    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu

    Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçuna yönelik 44 ilde operasyon yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

    EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    44 ilde 314 kişiye operasyon

    "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

    AA'ya göre, operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu #1

    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu #2

    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu #3

    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu #4

    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu #5

    44 ilde 314 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu #6


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