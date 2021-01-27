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    İstanbul’da DEAŞ operasyonu

    İstanbul'un 4 ilçesinde, gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 03:47
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    İstanbul’da DEAŞ operasyonu

    İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    14 ADRESE OPERASYON

    Soruşturma kapsamında tespit edilen 14 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için Başakşehir, Esenler, Küçükçekmece ve Esenyurt’ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu #1

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman bulundu.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu #2

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu #3

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu #4

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