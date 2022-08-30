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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
    • 30.08.2022 - 06:55
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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, terör örgütü içinde faaliyette bulunan 6 kişiyi tespit etti.

    Ardından savcılık şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

    Eş zamanlı baskınlar yapıldı

    İHA'nın haberine göre; şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3

    Adana da DEAŞ operasyonu #4

    Adana da DEAŞ operasyonu #5

    Adana da DEAŞ operasyonu #6


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