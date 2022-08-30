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Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
- 30.08.2022 - 06:55
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, terör örgütü içinde faaliyette bulunan 6 kişiyi tespit etti.
Ardından savcılık şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
Eş zamanlı baskınlar yapıldı
İHA'nın haberine göre; şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.