- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Henüz ne sebeple çıktığı belirlenemeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
- İHA
- 21.07.2021 - 16:40
Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Osmaniye'de orman yangını VİDEO