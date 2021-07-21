Euro
10.1268
0.21%
Dolar
8.5893
0.34%
Altın
497.57
-0.25%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
274.270
6.41%
EXEN Coin
24.64
5.20%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Osmaniye'de orman yangını

    Henüz ne sebeple çıktığı belirlenemeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de orman yangını

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

    Osmaniye'de orman yangını VİDEO


    Osmaniye de orman yangını #1

    Osmaniye de orman yangını #2

    Osmaniye de orman yangını #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir